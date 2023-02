Vallecrosia, riqualificazione dei giardini Falcone e Borsellino. Biasi: "Progetto di integrazione sociale che prevede piano Peba" (Foto e video)

“L’area chiamata Falcone e Borsellino, attualmente di utilizzo pubblico, dove c’è del verde tra la pista di pattinaggio, gli uffici anagrafici, la sala polivalente e il solettone verrà totalmente riqualificata. Una soluzione progettuale che è a norma per l’abbattimento delle barriere architettoniche, Peba, ed è un progetto di integrazione sociale perché mette insieme bambini, anziani e coloro che vorranno usare l’area per momenti di svago. Inoltre vi sarà uno spazio dove ci saranno anche i servizi igienici, che potranno essere usati da coloro che ne avranno bisogno soprattutto durante il mercato del lunedì o in estate. Tutta l’area sarà videosorvegliata” - dice il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi parlando del progetto di riqualificazione dei giardini Falcone e Borsellino per il quale il Comune ha stanziato 350mila euro - “E’ uno dei primi progetti che è in fase di appalto. Abbiamo già invitato le ditte per la gara d’appalto”.

“Da quando sono entrato in amministrazione, quest’area è sempre stata ‘promiscua’. L’area giochi non ha la gomma antitrauma per cui quando piove i genitori sono un po’ in difficoltà, gli anziani non hanno spazio di sedute o spazi ombreggianti dove poter vivere le giornate che fortunatamente nella nostra zona sono spesso soleggiate e con buone temperature. Inoltre in questa zona non c’è lo spazio per un servizio igienico pubblico” - racconta il primo cittadino - “Molte volte i residenti in quella zona, soprattutto quelli del condominio, hanno segnalato problemi di vagabondaggio, di persone ubriache che utilizzavano quelle aree, probabilmente le zone poco visibili, per poter fare azioni poco consone al rispetto del bene comune e di degrado quotidiano e così, dopo aver interpellato e collaborato con la polizia locale e con la stazione dei carabinieri per vedere se le normative italiane ci potessero dare una mano a riguardo, alla fine il comune ha preso il toro per le corna. Abbiamo stanziato 350mila euro e abbiamo deciso di fare un progetto complessivo di riqualificazione”.

Il progetto di riqualificazione cambierà volto all'intera area vicina al solettone. “E’ prevista la chiusura perimetrale dell’area che verrà riqualificata, per cui dalla pista di pattinaggio vi sarà un cancello. Vi sarà un’area per gli anziani, un’area per i bambini, un’area di sedute e una piazzettina dove verrà posizionata la targa Falcone e Borsellino” - svela Biasi - “Il progetto comprende la recinzione dell’area affinché ad un certo orario della giornata, quando si arriva alla penombra, la zona possa essere chiusa, tranne quando faremo degli eventi sulla pista di pattinaggio che ovviamente sarà aperta. L'area sarà videosorvegliata ma soprattutto l‘idea è di creare una correlazione sociale tra i bambini, i genitori e gli anziani o coloro che vogliono frequentare quell’area per un momento di svago. Il progetto di riqualificazione, che è stato affidato al progettista ambientale e paesaggista, l’architetto Matteo Ercole, porta in dote anche la scelta di essenze idonee per far sì che quella zona oltre che funzionale diventi anche esteticamente interessante”.

Il progetto prevede pure il piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) per migliorare l’accessibilità della zona. “Tutto è stato previsto a norma dell’abbattimento delle barriere architettoniche perché il comune di Vallecrosia si doterà, anche nelle prossime settimane, del piano Peba che poteremo in consiglio comunale dopo averlo già portato nelle commissioni. Siamo tra i primi comuni in Liguria che prevede questo piano di eliminazione delle barriere architettoniche funzionale. Ovviamente partiamo laddove ci sono delle opere pubbliche in corso” - sottolinea Biasi - “È un progetto complessivo, dove sia l’area verde, che funzionale, compresi gli arredi urbani saranno messi a norma. Questo progetto, insieme ad altri dieci in corso di realizzazione, darà in prossimità del centro cittadino un polmone verde che in realtà aiuterà il cittadino a vivere meglio. Siamo già in fase d’appalto, l’auspicio, visti i tempi burocratici, è che nei primi giorni di aprile si potrà aprire il cantiere”.

Prossimamente inizierà il cantiere che cambierà look ai giardini comunali dedicati ai magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. “Sicuramente chi vive a Vallecrosia o viene al mercato del lunedì potrà prendere atto che l’amministrazione con serietà si è dotata di progetti iniziali, se l’è fatti finanziare e adesso siamo alla fase di appalto” - afferma Biasi - “Sarà l’inizio per creare questa opportuna vivibilità tra le diverse fasce di età e sociali perché vogliamo sempre di più essere una città aggregativa nel concetto di città della famiglia”.