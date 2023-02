A bordo della Costa Smeralda: la crociera del Festival che guarda la città di Sanremo (Foto e video)

Festival di Sanremo è musica, spettacolo e anche crociere. La Costa Smeralda ne è l'emblema accompagnando la settimana della kermesse canora. Da domenica la nave che si trova a circa mezzo miglio al largo, viene fotografata da turisti e residenti che dalla città la osservano curiosi, sognando che cosa possa esserci a bordo di questa nave così imponente e maestosa.



VENITE CON NOI A BORDO DELLA COSTA SMERALDA





Con la stessa curiosità siamo saliti a bordo di quella che è la più grande nave della flotta Costa. Lo si capisce meglio mentre ci avviciniamo a questo gigante e al suo carico di circa 2mila passeggeri. Persone che hanno pagato per vivere la crociera del Festival. Un viaggio in tal senso atipico, visto che a differenza di tutte le altre crociere questa sta ferma in un solo luogo e non si muove da un porto all'altro per seguire un itinerario.

Salendo a bordo si vede subito come questa sia a tutti gli effetti una smart city galleggiante, con 16 ponti e con 2.612 cabine. Il 'Belpaese sul mare' come è stata ribattezzata, ha portato davanti a Sanremo tanti spettatori desiderosi di vivere la magia festivaliera. Sfortuna vuole che le condizioni meteo marine abbiano impedito fino a oggi la scesa a terra dei passeggeri a causa del mare mosso.

Il Festival però non è mancato a bordo grazie alla trasmissione delle serate della kermesse attraverso i numerosi maxi schermi presenti e ai collegamenti in diretta con il Teatro Ariston. Infatti, la Costa Smeralda rappresenta una vera e propria estensione del Festival: un palco sul mare che ogni sera ospita artisti diversi tra i più famosi del panorama musicale, come: Salmo, Fedez, Guè, Takagi e Ketra. Lato gusto e spettacolo poi troviamo due pesi massimi della cucina italiana lo chef Bruno Barbieri e il maestro pasticciere Iginio Massari che oggi si è intrattenuto con i media che hanno avuto l'opportunità di salire a bordo. Dal mare si guarda Sanremo e c'è voglia di scendere per esplorare quella cittadina baciata dal sole fatta di un lungo litorale di spiagge con le montagne subito dietro. La città dà il nome anche al teatro dove nei giorni scorsi si è esibito Pintus, comico che si è spesso esibito proprio all'Ariston e che grazie alla famiglia Vacchino ha ormai maturato un rapporto consolidato d'amicizia con il ponente ligure.