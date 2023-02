Francesca Fagnani: "Chiara Ferragni? Mi è piaciuta, ha fatto parlare i suoi abiti ed è stata coraggiosa a portare se stessa"

Francesca Fagnani sarà una delle protagoniste della seconda serata del Festival di Sanremo.

"E' banale da dire che sono emozionata, chi vive l'emozione su quel palco è enorme. Porterò mia personalità sul palco."

La giornalista e conduttrice del programma Belve accompagnerà Amadeus e Morandi nella conduzione di questa sera.

Non teme il confronto con l'imprenditrice digitale, l'attrice e la grande sportiva. E a proposito della lettera personale letta da Chiara Ferragni ieri sera che ha diviso molto gli animi, commenta: "Quando si decide di portare un tema che riguarda se stessi, uno deve mettersi in bocca le parole proprie. Lei l’ha scritto per come l’ha sentito, ha tirato fuori una tenerezza d'animo che le ha fatto bene e a lei e tanti altri. Non l’ho trovato sciatto, era visibilmente emozionata - e aggiunge -. Ha fatto parlare i suoi look, gli ha dato un significato, a me è piaciuta e ricordiamoci che parlare di se stessi è un atto coraggioso"

Sul contenuto del suo discorso invece annuncia che verterà sull'educazione e sull'opportunità dell'istruzione data ai giovani: "Non mi sento simbolo di qualcosa, ma sono felice di portare un tema a me caro, perché mi sento una privilegiata a salire sul palco, ma anche perché ho avuto l’opportunità di studiare e scegliere un mestiere che amo".