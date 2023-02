Sport, a febbraio Bordighera ospita una manifestazione di enduro-cross

Il 18 e il 19 febbraio a Bordighera andrà in scena una manifestazione di enduro-cross. L’evento sportivo sarà organizzato dal Motoclub Getlemen Bordighera sulla spiaggia fra i Pennoni e via Rattaconigli. Un’area paddock sarà invece posizionata nel piazzale Mediterraneo.

La Giunta comunale ha infatti approvato l’iniziativa pensata per animare il lungomare, per presentare la città come meta preferenziale per iniziative ludico-sportive e per differenziare ulteriormente l’offerta turistica in un periodo di cosiddetta ‘bassa stagione’.

A Bordighera, perciò, domenica 19 febbraio verrà organizzato il Trofeo Minienduro Mario Ferrero 2023, valido per il campionato interregionale di minienduro. La partenza è prevista alle 9 mentre l’arrivo alle 16. A seguire vi saranno le premiazioni, intorno alle 16.30, di individuale assoluta, individuale di classe e a squadre (come indicato dal regolamento regionale). La manifestazione si svolgerà su un percorso dello sviluppo totale di 21 km suddivisi in 7 giri di 3 km ognuno. Ad ogni giro sono previsti un C.O. e un’assistenza. Sul giro è prevista pure una prova speciale, Cross Test di 3000 mt da ripetersi sette volte. I piloti potranno effettuare la ricognizione a piedi della prova speciale dalle 17 di sabato.