Sanremo: ecco il Festival di Musica Cristiana, da domani la musica di Dio alla Federazione Operaia

Sono stati ultimati i preparativi per l’avvio della seconda Edizione del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2023. Il Festival musicale si terrà nel pomeriggio, dalle 15 alle 19.30, da domani a sabato, nello storico Teatro della Federazione Operaia di via Corradi e sarà trasmesso in diretta mondiale su Cristian Music TV Channel, sul sito www.sanremofestivaldellacanzonecristiana.it , e in diretta radiofonica su Radio Mater.

Il Festival, organizzato dal Cantautore e Direttore artistico Fabrizio Venturi, che, dopo il successo mediatico nazionale del 2022, per la sua seconda edizione ha ottenuto i Patrocini della Regione Liguria, della Provincia di Imperia e della S.I.A.E. Il Festival si prefigge l’intento di diffondere e di far conoscere anche in Italia la canzone di ispirazione cristiana o Christian music, genere che canta il rendimento di grazie a Dio e la gioia della fede.