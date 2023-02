Questa estate desideri andare al mare con la famiglia? Prenota ora la tua vacanza in campeggio a Sanremo!

Se stai già pianificando le tue vacanze da trascorrere questa estate con la famiglia, il campeggio è la soluzione ideale. Ci sono campeggi ovunque! Al mare, nei boschi, in campagna, in montagna, lontano da tutto o vicino alle principali località turistiche, avrai solo l'imbarazzo della scelta! Sanremo ad esempio, offre non solo mare, sole e spiaggia, ma anche cultura, shopping e attività outdoor a 360°. Prenota ora la tua vacanza in uno dei diversi Campeggi a Sanremo e potrai godere di tanti vantaggi. Soggiornare in questa zona del ponente ligure ti consentirà di andare alla scoperta di tutte le bellezze che può offrirti questo territorio, sia sulla costa che nell'entroterra. Ci sono campeggi per tutti i gusti e per tutte le tasche dove trascorrere delle vacanze in tutta sicurezza, con la famiglia. Il campeggio è la soluzione ideale per una vacanza di successo! Ti riempirai di ricordi e attività in un'atmosfera rilassata e amichevole godendoti un soggiorno confortevole. Ti starai forse chiedendo, perché scegliere un campeggio a Sanremo? Ecco alcune buone ragioni per scegliere questo genere di vacanza in questa zona della Liguria.

Innumerevoli attività

Dall'alba al tramonto, le attività scandiscono la vita dei campeggiatori. Ce n'è per tutte le età e per tutti i gusti, da quelle naturali a quelle sportive o festive e così via. Nei campeggi di questa zona oltre alle tradizionali lezioni di acquagym, tornei di ping-pong o bocce e partite di pallavolo, potrai avere accesso a molteplici discipline che non hai la possibilità di praticare nella vita quotidiana. Escursionismo, immersioni subacquee, golf, equitazione, canoa, arrampicata, tiro con l'arco, vela, free climbing, surf, mountain bike. Ma anche kitesurf, speleologia, canyoning, parapendio, paddle, rafting e molto altro. Praticamente tutto è possibile nei campeggi di Sanremo, sì anche un volo in elicottero, una partita di paintball o la pesca dei gamberi!

Il campeggio è anche il paradiso dei bambini

Il campeggio è senza dubbio un paradiso per i bambini, ma anche per i genitori! Soprattutto nei campeggi di questa zona dove team di animazione si prenderanno cura dei tuoi bambini tutto il giorno. In molti campeggi troverai mini club per bambini dai 5 ai 12 anni. Alcune strutture dispongono anche di baby club che accolgono i bambini sotto i 4 anni. Tra le tante attività proposte ai più piccoli, troverai: laboratori di gioco, lavori manuali, preparazione di spettacoli, trucco e travestimento, concorso di disegno, caccia al tesoro, ma anche attività educative.

Il campeggio è adatto anche agli adolescenti

Se i tuoi figli sono adolescenti e non vogliono più andare in vacanza in famiglia, cambieranno idea quando vedranno il campeggio che avrai scelto. Partite di calcio e beach volley, lezioni di surf o kitesurf, concerti e discoteche, le attività non mancheranno. Alcuni campeggi offrono addirittura, dei teen club per i giovani dai 13 ai 17 anni. Divertimento, emozioni, incontri e condivisione, il campeggio ha davvero tutti gli ingredienti!

Delle vacanze in assoluta sicurezza

Il campeggio è uno spazio protetto per te e per i tuoi figli. I gestori dei campeggi fanno del loro meglio per preservare la sicurezza delle persone e delle cose sui loro terreni in modo che tu possa goderti le tue vacanze in tutta tranquillità. Alcuni di loro si rivolgono addirittura alle società di sorveglianza, soprattutto nelle località balneari ad altissima frequentazione estiva. Per favorire la tranquillità dei propri clienti, molti gestori di campeggio limitano anche il traffico automobilistico. Se desideri saperne di più su ciò che possa offrire una vacanza a Sanremo visita la pagina online https://www.sanremoliveandlove.it/.