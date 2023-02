Monaco, al via lo spegnimento notturno delle facciate e delle finestre dei locali

In linea con il piano di gestione energetica del governo, il Principato di Monaco ha appena messo in atto un decreto ministeriale che prevede, dal 10 febbraio, le procedure per lo spegnimento delle luci interne, nonché facciate, vetrine e insegne di alcuni locali commerciali, che saranno in vigore fino al 30 aprile 2023.

L'illuminazione delle facciate, dei locali e degli spazi professionali deve essere spenta dalle 23 alle 6, a meno che le attività commerciali non siano aperte o attive durante questi orari. Tale estinzione riguarda anche l'illuminazione interna dei locali, compresa quella prodotta da qualsiasi schermo luminoso o motivo.

Deroghe temporanee possono essere valutate a discrezione del Ministro di Stato. Queste misure contribuiranno a ridurre l'inquinamento visivo e il consumo di energia elettrica, mentre nel rispetto dell'ambiente di vita e degli impegni di gestione energetica assunti dal Governo dall'inizio della crisi energetica.