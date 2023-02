73° Festival di Sanremo, Elodie: "Nella serata cover voglio far casino e andarmene" (Video)

Si intitola ‘Due’ il brano che Elodie porterà in gara alla 73° edizione del Festival di Sanremo, e l’artista lo presenta con una femminilità arrogante, con fierezza nello sguardo e voglia di divorare il palco dell’Ariston.

“Sono felicissima di essere qui a Sanremo, con una consapevolezza diversa rispetto alle altre edizioni. Ho usato un termine forte per descrivere come sto vivendo questa partecipazione, che può intendersi dispregiativa ma che nello slang dei quartieri popolari hanno un significato diverso. Quando ho detto che volevo essere pu**ana fino in fondo, ho usato quella parola per spiegare un atteggiamento: voglio essere libera, sfacciata, pur sapendo che sarò giudicata. La mia canzone in gara è aderente al mio percorso musicale, non è un tormentone estivo, ma è aderente a quello che sono oggi. Proverò a portare via l’attenzione delle persone per i 3 minuti e 20’’ del pezzo, so che la concentrazione arriverà al momento di salire sul palco, anche se lo affronterò con un po’ di confusione”.

Il brano parla di un amore, appena nato e finito male, e un po’ mi ricorda una storia che ho avuto da giovane, con un ragazzo che mi ha lasciata all’improvviso: da lì sono diventata vendicativa”.

Elodie ha iniziato il suo percorso artistico ad Amici nel 2015: “Sono cambiata rispetto agli inizi. Prima ero costantemente sopraffatta dai sentimenti: paura, rabbia, incapacità di comprendere le mie emozioni. Oggi sono più lucida, mi è più facile capire cosa voglio fare, anche se sono sempre un po’ confusa, in fondo”.

Il nuovo album ‘Ok respira’ uscirà il 10 febbraio, ed è stato anticipato da un altro brano, 'Purple in the Sky' pubblicato la scorsa settimana. Una scelta legata al momento storico della discografia: “Spesso escono singoli molto vicini tra loro. Prima di Sanremo è uscito un altro pezzo, perché i dischi si possono raccontare in vari step. Il tempo c’è, perché non utilizzarlo? Sicuramente è un album più a fuoco rispetto ai precedenti, anche perché stavolta ho lavorato in prima persona alla sua costruzione. Al suo interno ci sono i sogni di ragazza, che sognava il pop e lo viveva con entusiasmo, e questo mi faceva sentire coraggiosa. Le sonorità richiamano gli anni 2000, come quelle dei pezzi che mi hanno cambiato la vita. Ci sono anche delle ballade, ma in qualche modo è coerente, perché ora lo capisco”.

Il brano scelto per la serata cover è ‘American Woman’, portata al successo da Lenny Kravitz: “E’ un bel manifesto, cazzuto, spigoloso, mi piaceva l’idea di portarlo all’Ariston perché è molto diverso dalla mia musica.

Sarò sul palco con BigMama, una giovane donna dal grande carattere e dalla grande faccia tosta. Canteremo uno dei pezzi più belli della storia, e il motto sarà ‘Faccio casino e me ne vado’, mi sfogherò e sparirò”.

Sarà il Festival dell’inclusione anche per Elodie: “Mi sembra una grande occasione per mettere in risalto i grandi caratteri femminili che sono in gara, e per me è un privilegio essere una delle voci protagoniste”.

Durante la conferenza stampa di presentazione del brano, anche Enrico Lucci di 'Striscia la Notizia' ha voluto fare qualche ironica domanda a Elodie, che ha gestito con un sorriso e qualche battuta alle provocazioni del giornalista.

Ecco il video: