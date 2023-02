Sanremo 2023: il Presidente Mattarella al Festival, Liguria Popolare ringrazia Amadeus e Biancheri

Il segretario politico di ‘Liguria Popolare’ Antonio Bissolotti, insieme al responsabile provinciale Andrea Artioli ed al capogruppo in consiglio comunale Piero Correnti, appresa la notizia della programmata presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla serata inaugurale del Festival di Sanremo, ha espresso grande apprezzamento per il direttore artistico Amadeus e per il sindaco di Sanremo per essere riusciti ad avere ospite della manifestazione la più alta carica istituzionale, il primo di tutti gli italiani, seduto nella platea dell’Ariston.

“Questa importante e storica presenza – sottolineano - è l’ennesima dimostrazione dell’importanza assoluta di questa manifestazione per l’intera città di Sanremo e per tutta la Nazione, da cui discendono la responsabilità e il dovere per la amministrazione cittadina di migliorare la città e di farne gli interessi al meglio , anche in termini economici”.