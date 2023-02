Il sindaco Biancheri lancia il 73° Festival: “In tutta la provincia non c'è più un posto letto libero, prenotazioni fino a Nizza”

Dopo mesi di attesa, settimane di dichiarazioni, la settimana del 73° Festival di Sanremo ha preso il via oggi con la tradizionale prima conferenza stampa al Casinò alla presenza del sindaco Alberto Biancheri, di Amadeus e dei vertici Rai.

È la tanto attesa edizione della ripartenza dopo due anni di stop causa Covid. L'edizione che la città attendeva per tornare ad accogliere le decine di migliaia di appassionati e addetti ai lavori.

“Siamo molto soddisfatti, non ricordo di aver visto una tale partecipazione sin dal weekend antecedente il Festival - ha dichiarato il sindaco Alberto Biancheri in conferenza stampa - un dato che fa capire la partecipazione: in tutta la provincia di Imperia non c'è un posto letto disponibile, ci sono prenotazioni fino a Nizza. Un dato che fa capire la potenza di questo Festival. Raccogliamo i frutti di un Festival che sta crescendo. Finalmente tutti i cittadini e le persone che verranno a Sanremo potranno godere dell'evento anche senza il biglietto per l'Ariston”.

“Siamo felici di ospitare la sala stampa del Festival al Casinò - ha aggiunto il presidente del Cda del Casinò di Sanremo Adriano Battistotti - faccio una domanda ai giornalisti, noi siamo contenti. Voi no?”. E dalla platea dei giornalisti si è alzato un coro di “no”.

“Da oggi a domenica 12 il Forte di Santa Tecla si tinge dei colori di una icona di stile - ha concluso l'assessore alla Cultura Silvana Ormea - l'elegante trasgressione di Raffaella Carrà sarà il fil rouge della mostra 'A far la moda comincia tu', 35 abiti, alcuni in dotazioni delle sartorie Rai e altri di collezionisti privati”.