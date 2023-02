Apre Hashtag Sanremo, cucina gourmet e tradizione con una novità il vero panino di mare (Foto e video)

Due fratelli, un cugino e un amico stretto ovvero: Fabio e Simone Russo, Manuel Rivara e Vittorio Ferrigno. Sono loro il volto dietro Hashtag Contemporary Food. Come suggerisce il nome del ristorante l'idea è di rivolgersi ad un pubblico giovane ma non solo. Dal menù emergono tanta passione, ingredienti della tradizione mediterranea rivisitati e valorizzati per regalare emozioni. Una chicca? Il panino di mare che promette di portare il sapore del mare nel pane. Oltre a tante altre prelibatezza tutto fresco e fatto di giorno in giorno. Una cura nei dettagli che si ritrova anche all'interno, con un ambiente che vuole essere caldo ed accogliente, familiare e soprattutto attento al territorio con richiami al Casinò e alla Sanremo di una volta.