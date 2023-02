Al via a San Bartolomeo al Mare la Fiera della Candelora, il sindaco Urso: "Felici di ripartire" (foto e video)

L'evento sarà caratterizzato da 5 aree tematiche che animeranno le vie di circa un terzo dell’abitato cittadino. Commercio ambulante di ogni genere, piazza dei sapori, area street food, zone destinate a animali, artigianato, piante e hobbistica vedranno migliaia di persone camminare tra i banchi più caratteristici. Entusiasta anche l'assessore al commercio, Davide Salerno : "La Fiera della Candelora è sempre un appuntamento molto importante e sentito dalla nostra comunità, che rimarca le nostre tradizioni popolari e che ha sicuramente una rilevanza importante per l'aspetto commerciale che si ripercuote su tutto il nostro tessuto produttivo economico. Auspico molti visitatori per queste tre giornate di fiera ma l inizio sembra già molto positivo. Noi lavoreremo già nei prossimi giorni per inserire ulteriori novità dalla prossima edizione".

A San Bartolomeo al Mare via alla Fiera della Candelora - Arti & Sapori della Rovere , attesissimo appuntamento che da più di trecento anni è fissato per il 2 e il 3 e che quest'anno viene eccezionalmente prolungato a sabato 4 febbraio . " Il Golfo Dianese - dice il sindaco Valerio Urso - vive la la Fiera della candelora come un appuntamento ormai storico. È la Fiera più antica della Liguria. Purtroppo eravamo fermi da 3 anni e ora siamo felici di ripartire. La Fiera della Rovere è un appuntamento estremamente importante per San Bartolomeo al Mare, sia per gli scambi commerciali che vi si svolgono, che per la ricaduta turistica immediata, che per l'effetto promozionale. Torniamo alle date tradizionali dopo la pandemia e ci attendiamo un grande riscontro di pubblico, fino a sabato sera".

Comune di San Bartolomeo al Mare, Centro Sociale Incontro e Ufficio IAT lavorano da mesi alla realizzazione di un evento che conta centinaia di espositori provenienti da tutta Italia: "Ringrazio sin d'ora tutti coloro che hanno lavorato e stanno lavorando per il successo della Fiera - dichiara il sindaco di San Bartolomeo al Mare, Valerio Urso - è uno sforzo enorme che coinvolge diversi uffici e collaborazioni e che comporta una moltitudine di meccanismi, possibilità e incastri, un equilibrio molto delicato: siamo però fiduciosi, come sempre tutto andrà per il meglio. Quest'anno torniamo alle date tradizionali e ci auguriamo una forte risposta da parte del pubblico. Per il momento i segnali sono tutti positivi".

La piazza dei Sapori , situata in piazza Magnolie, ospita specialità liguri, piemontesi, emiliane, siciliane, pugliesi e non solo. I tre giorni di fiera saranno un’ottima occasione per acquistare anche diverse tipicità provenienti dalle zone del Monviso, dell’Alto Adige e di Amatrice. Confermata la presenza del frantoio di Giacinto Ardoino di San Bartolomeo al Mare e del Cappelletto Matto con la sua pasta fresca emiliana ma saranno diverse anche le novità. Nocciole, vino, formaggio di ogni genere, farine, miele, marmellate, cioccolato, salumi, acciughe ma anche elicicoltura con l’azienda agricola Chiocciole Stellate di Colle di Nava, yogurt artigianale con l’azienda agricola Il Colle di Imperia e prodotti a base di lavanda con l’Antica Distilleria Cugge di Molini di Triora. In piazza Magnolie, area dei sapori, sarà presente anche il Lions Club di Imperia con la sua attività di screening sul diabete grazie alla preziosa collaborazione di due medici ASL.

In piazza Aurora i food truck e i banchi della zona street food intratterranno i visitatori per gustose pause pranzo e cena mentre i commercianti ambulanti indicheranno la strada per salire al Santuario di Nostra Signora della Rovere, cuore pulsante della fiera, all’Uliveto e al cortile delle Scuole Elementari, dove si terranno le attività didattiche. Sul sagrato del Santuario saranno ospitati gli artigiani dell’associazione Animagramma, con le loro creazioni esclusive che quest’anno comprendono le opere fotografiche di Sergio Bruno, professionista che alcuni anni si è appassionato a una tecnica antica, la fotografia al collodio umido, universalmente nota come Wet Plate Collodion, un processo fotografico messo a punto da Frederick Scott Archer nel 1851 che utilizza il collodio come base per rendere fotosensibile la lastra, che può essere di vetro (ambrotipo) o di alluminio (ferrotipo).

Non mancano all’appello gli animali, posizionati all’Uliveto della Rovere: i cavalli de Gli amici del Cavallo di Diano Marina con il battesimo della sella, l’asino Margherita dell’Asineria del Ciapà e animali da cortile come galline, pesci rossi, furetti, uccellini ecc. A incorniciare l’uliveto saranno come sempre i commercianti di piante, fiori e aromi e gli hobbisti con le loro creazioni, come i terrarium di Serena Barutto di San Bartolomeo al Mare, le stampe personalizzate di Carla de Stefanis di Cervo e poi bijou, quadretti artigianali, borse e accessori di vario tipo realizzati con estro e ingegno.