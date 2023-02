Sanremo: detenuti danno fuoco a materassi e inveiscono contro gli agenti durante la visita del garante regionale

La prima visita del garante regionale dei detenuti, Doriano Saracino, alla Casa Circondariale di Valle Armea è stata caratterizza da una serie di eventi critici da parte di alcuni detenuti affetti da problemi psichiatrici.

Uno di loro ha tentato di dare fuoco al materasso e, successivamente, ha inveito contro il personale accorso lanciando secchiate d'acqua e colpendo al volto anche il comandante del reparto, il tutto in presenza del garante stesso. A distanza di pochi minuti un altro detenuto, in una sezione diversa ha distrutto, senza motivo apparente, le suppellettili all'interno della cella, sputando addosso ai poliziotti intervenuti nel tentativo di riportarlo alla calma.

Sui casi avvenuti è intervenuto il sindacato USPP Liguria: “Abbiamo bocciato la nomina del garante regionale - dichiara il segretario regionale Guido Pregnolato - ritenendola superflua rispetto ai problemi della Liguria penitenziaria, perché sono già molte le figure professionali e politiche che possono accedere in qualsiasi momento in carcere a verificare le condizioni delle persone detenute. Non solo, esiste già a livello nazionale un garante, quindi quello regionale è un doppione a spesa dei contribuenti liguri”.

L'USPP, dopo i fatti successi, riaccende i riflettori sul problema dei detenuti psichiatrici: “Non possono essere assolutamente gestiti dalla polizia penitenziaria, priva dei mezzi e della formazione specifica, e soprattutto, ribadisce che non si risolve, certamente, con la nomina di un garante regionale, voluto a tutti i costi da un determinata parte politica che ne ha fatto una questione mediatica, ma sarebbe opportuno da parte della Regione investire maggiori risorse nella medicina penitenziaria, ricordiamo, infatti, che il carcere di Sanremo è privo di un medico specialista in psichiatria in grado di fornire assistenza costante e di un dirigente sanitario responsabile del servizio di medicina penitenziaria”.