Elezioni a Ventimiglia tra destra e sinistra, Federazione Civica: "Non entriamo nel merito delle loro decisioni e chiariamo il nostro pensiero"

“In seguito ad un confronto continuo con i futuri candidati e alle recentissime riunioni dei partiti tradizionali che litigano per imporre un candidato sindaco scelto dall'alto, espandiamo e lanciamo un invito a tutti i soggetti politici e ai cittadini che mettono davanti gli interessi della Città di Ventimiglia alla propria ricerca di una poltrona”. Ad intervenire sull’argomento è il direttivo della Federazione civica che spiega: “L’obiettivo è quello di riunire tutti coloro che si promettono di collaborare lealmente facendo parte di una coalizione civica e moderata, libera, con in mente il futuro fiorente della comunità".

"Partendo dal fermo principio di lasciare fuori dalla Federazione civica logiche di partito antiquate e i malumori delle decisioni prese da lontano, investiture stabilite dall’alto, scelte che paiono lontane dalle preoccupazioni e dal perseguire il cambiamento voluto dai cittadini. Collocandoci con la gente comune, per risolvere i voleri dei cittadini, siamo aperti al confronto con candidati e elettori di centrodestra e centrosinistra ormai disappassionati dagli attuali rappresentanti della loro area di riferimento. Non siamo contro nessuno ma pronti a lottare per i cittadini di Ventimiglia".

"La Federazione Civica, in quanto gruppo di cittadini attivi e volenterosi, saluta e accoglie con un sorriso chi è pronto a lavorare nell’interesse generale, pronto a entrare in una squadra preparata con idee e programmi lungimiranti per le sfide che ci attendono. Con il desiderio di innalzarsi in una grande formazione la quale stabilisce l’obiettivo di fare della buona amministrazione la luce del suo faro, nella consapevolezza delle proprie scelte, nella proposizione dei candidati e nella corsa alle elezioni comunali che si terranno il prossimo maggio”.