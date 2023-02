Sanremo: sabato prossimo raccolta firme per la campagna nazionale 'Riprendiamoci il Comune'

Due firme per i beni comuni e per una finanza al servizio delle persone. Due firme contro la privatizzazione dei servizi pubblici e per un nuovo modello sociale ed ecologico fondato sulle comunità locali.

Sabato e domenica prossimi parte a livello nazionale la campagna "Riprendiamoci il Comune", promossa da decine di organizzazioni e movimenti sociali (dall'Arci e dalle Acli a Cittadinanzattiva, da ATTAC Italia a Medicina Democratica, dal Forum dei movimenti per l'acqua all'associazione dei Comuni Virtuosi) e che punta a raccogliere nei prossimi sei mesi 50mila firme a sostegno di due proposte di legge di iniziativa popolare per la riforma della finanza locale e la ripubblicizzazione della Cassa depositi e prestiti.

Con la prima proposta di legge -"Principi e disposizioni per la riforma della finanza pubblica locale”- si vuole cambiare radicalmente le regole di austerità che da trent'anni governano la gestione economica e finanziaria dei Comuni e delle Province. La seconda proposta di legge è intitolata "Principi e disposizioni per la tutela del risparmio e per la socializzazione di Cassa Depositi e Prestiti".

A Sanremo la raccolta firme con un banchetto sarà effettuata a San Martino sabato 4 febbraio 2023 dalle 9 alle 13.