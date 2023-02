Imperia: problemi per gli utilizzatori della piscina 'Cascione' dopo la riapertura, anche l'ascensore è fuori uso (Foto)

Una nostra lettrice, Daniela Dattola, ci ha scritto per segnalare una serie di problematiche dopo la riapertura della piscina ‘Cascione’.

“Nelle foto si può vedere lo stato drammatico della manutenzione. L’ascensore è fuori uso ed è quindi impossibile raggiungere il piano superiore per chi ha ridotta mobilità, o per mamme con carrozzine e passeggini. Nello spogliatoio femminile sei bagni non sono utilizzabili e, uno di quelli funzionanti è danneggiato come da foto. Gli asciugacapelli nello spogliatoio donne: quelli a pagamento non possono essere utilizzati. Tre sono non funzionanti e, tra quelli attivi, uno è freddo.

“È chiaro che nei pomeriggi – termina la nostra lettrice - sempre molto affollati tra allenamenti e scuola nuoto, sia impossibile dare a tutti il diritto di usufruire dei servizi. Essendo gennaio sarebbe utile poter asciugare i capelli a tutti i bambini presenti. Una situazione davvero drammatica”.