Quanto costa lo IAT condiviso tra Taggia e gli altri Comuni? Il servizio affidato fino al 2027

La spesa totale per il servizio sostenuta dai comuni convenzionati, sarà ripartita di anno in anno sulla base del numero di abitanti. Appare evidente che il Comune di Taggia impegnerà la spesa maggiore. Questa invece la suddivisione per gli altri enti partecipanti: 1.675,40 euro per Riva Ligure; 1.198,22 euro per Santo Stefano al Mare; 742,73 euro per Castellaro; 671,21 per Ceriana; 631,35 euro per Badalucco; 365,21 euro per Molini di Triora; 294,28 euro per Montalto – Carpasio; 216,90 euro per Bajardo; 213,38 euro per Triora; 137,76 euro per Terzorio. In cambio gli appartenenti a questa convenzione possono esporre nello IAT tutti i loro materiali informativi e promozionali.