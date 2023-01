Intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ventimiglia, questa notte a Vallebona per l’incendio di un capanno adibito a pollaio, in una campagna attigua al paese.

Le fiamme si sono sviluppate, per cause ancora in via d’accertamento, verso le 3 e i proprietari hanno subito chiamato i pompieri. Intervenuti sul posto hanno spemnto le fiamme in pochi minuti, terminando l’opera di bonifica verso le 6.