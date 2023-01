Sanremo: auto a fuoco ieri sera in via Galileo Galilei, il mezzo è del segretario della Cgil Fulvio Fellegara (Foto)

Appartiene al segretario provinciale della Cgil, Fulvio Fellegara, l’autovettura andata quasi completamente distrutta ieri sera poco dopo le 22, in un parcheggio di via Galileo Galilei a Sanremo. Le fiamme, secondo i primi rilevamenti eseguiti dai Vigili del Fuoco, sarebbero partite dalla batteria, quasi certamente per un corto circuito.

Le fiamme e il fumo si sono sviluppati rapidamente e solo il pronto intervento dei pompieri del distaccamento di Sanremo ha evitato che potessero estendersi ai mezzi vicini. Sul posto è intervenuto subito il segretario Fellegara, preoccupato per l’accaduto. Dopo le operazioni di spegnimento è stato tranquillizzato dai Vigili del Fuoco sulle cause dell’incendio, come detto quasi sicuramente colpose.

Questa mattina Fellegara ha comunque confermato di volersi affidare a un suo perito di fiducia per verificare con precisione sui motivi che hanno scatenato l’incendio. L’auto, non coperta da assicurazione contro l’incendio, è inutilizzabile ma ovviamente il segretario della Cgil vuole vederci chiaro sulle cause del rogo.

Sul posto, nella serata di ieri, anche i Carabinieri che hanno ascoltato Fellegara e alcuni residenti della zona presenti al momento dell’incendio.