Regione Liguria: Piana “Oltre 770mila euro per gli investimenti produttivi in acquacoltura”

E’ stata autorizzata in Giunta regionale, su proposta del vice presidente con delega alla Pesca Alessandro Piana, la spesa complessiva di oltre 770mila euro su iniziative destinate a finanziare investimenti produttivi per il settore dell’acquacoltura.

“La delibera – spiega il vice presidente Alessandro Piana – riapre il bando per l’erogazione degli aiuti previsti dal FEAMP (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca) 2014-2020 della misura 2.48 sino al 28 febbraio, grazie alle economie dello scorso anno e alle variazioni del piano finanziario approvato in sede nazionale. Si tratta di contributi importanti per favorire ammodernamenti, ricambio di strumentazioni e macchinari per migliorare sia la competitività delle imprese acquicole sia l’efficienza ambientale. Investimenti che, altrimenti, in questo periodo di crisi, difficilmente verrebbero portati avanti”.

Tutte le informazioni e le disposizioni procedurali saranno disponibili sul sito web regionale.