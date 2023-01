Cosa portare in piscina?

Poter passare del tempo in piscina è una vera e propria fortuna, poiché il relax e il divertimento sono assicurati. Non dimenticare però di portare con te alcuni accessori essenziali, che consentono di godere al meglio dell'esperienza evitando delle scottature e potendo farsi poi la doccia al termine della giornata.

Pronto a tuffarti e prendere il sole con il giusto kit?

Accappatoio e ciabatte

Il primo passo da compiere quando si prepara una borsa da piscina è inserire all'interno un accappatoio e delle ciabatte. In questo modo avrai la possibilità di farti la doccia al termine della giornata e poter rimuovere il cloro da pelle e capelli, avvolgendoti in un pratico telo assorbente morbido e delicato sulla cute. Importante, ovviamente sceglierne uno di qualità come può essere un accappatoio di Coin.it ad esempio.

Non dimenticare le apposite ciabatte poiché gli spogliatoi sono fonte di infezioni e micosi, oltre che tutti i detergenti dei quali hai bisogno.

Essenziale è inserire nella borsa una busta in plastica per poter poi riporre l'accappatoio bagnato e fare in modo che non entri in contatto con i vestiti. Meglio selezionare un modello con cintura e tasche, in modo da godere di maggiore comodità.

Telo mare

Il telo mare è divenuto nel corso del tempo un vero e proprio accessorio moda, che si abbina con il costume o crea un divertente contrasto. Il consiglio è di optare per un prodotto morbido e dal tessuto resistente, che accarezzi la pelle senza irritarla e soprattutto che non scolorisca al sole o a seguito del lavaggio.

Puoi selezionare un modello monocolore, da usare per tutta la stagione, oppure una variante più particolare, decorata con una fantasia geometrica o addirittura con qualche disegno divertente, che parli di te e della tua personalità.

Molto funzionali sono i modelli con tasche laterali, che consentono di avere sempre a disposizione i propri oggetti personali ma allo stesso tempo preservarli dal sole.

Ancora, esistono varianti dotate di comodo cuscinetto, che solleva il capo e permette di assumere la corretta posizione anche sul lettino.

Ognuno ha la possibilità di trovare il telo mare che meglio risponde alle proprie esigenze, minimal o estroso, con frange e nappine oppure con orlo definito, in tessuto tecnico per gli sportivi o in morbida spugna per chi non vuole rinunciare al comfort di un delicato abbraccio.

Costume da bagno

Il costume da bagno è un vero e proprio biglietto da visita quando si sceglie di trascorrere del tempo libero in piscina e, essendo l'unico indumento indossato, deve essere d'impatto per evitare un effetto anonimo.

Opta per la variante che meglio risponde alle tue esigenze, come ad esempio un coordinato sportivo dal top comodo e in grado di sostenere durante il nuoto, oppure un modello più sensuale e minimal per prendere il sole.

Alcune donne hanno abbandonato da tempo il bikini abbinato, a favore di uno spezzato che gioca sul contrasto di colore e sulla fantasia.

Qualsiasi sia la tua scelta, cerca sempre prodotti di tessuto top, che possano resistere all'azione del cloro e del sole, oltre che ai frequenti lavaggi dopo ogni bagno.

Valuta poi un modello capace di valorizzare il corpo e crea abbinamenti con le ciabatte oppure il telo mare, per un effetto glamour e molto raffinato.

Cappello e occhiali

Dopo gli elementi essenziali che abbiamo citato fino a questo momento, veniamo a degli accessori che completano il look e permettono di preservare la salute.

Il cappello evita infatti i colpi di sole e protegge dal caldo eccessivo, gli occhiali schermano gli occhi dai raggi solari nocivi.

Scegli un modello sportivo oppure più misterioso come quello in paglia a falda larga, che dona un tocco vintage risultando comunque attuale.

Puoi cambiare modello in base al costume e fare del capello uno dei tuoi tratti distintivi, così come degli occhiali da diva per nascondere lo sguardo.

Borsa mare e libro

Per poter riporre tutti i tuoi oggetti personali avrai bisogno di una borsa mare abbastanza capiente, che contenga asciugamano, accappatoio, ciabatte e oggetti personali. La moda del momento vede la variante in paglia come una delle più glamour, ma anche quella in tessuto può essere divertente se abbinata al costume e al telo mare.

Il consiglio è di optare per una soluzione ricca di tasche interne ed esterne, così da riporre gli oggetti e preservarli dal sole. Non dimenticare di inserire un libro all'interno della sacca, così da poter rilassare la mente dopo il bagno e poter finalmente completare quella lettura che rimandi da tempo per le incombenze della vita quotidiana.

Copricostume e crema solare

Se desideri alzarti per andare al bar oppure muoverti a bordo piscina, puoi portare con te un copricostume abbinato che possa completare il look. Opta per un tessuto leggero o per un pareo svolazzante, lungo o corto in base ai tuoi gusti personali.

I più sportivi possono indossare dei comodi pantaloncini, da togliere per prendere il sole oppure fare un tuffo in piscina. Un altro elemento essenziale è la crema solare, che serve per proteggere la pelle dai raggi ed evitare scottature o conseguenze più gravi. Porta con te uno schermo solare per i primi giorni di esposizione, con la possibilità di scendere con il fattore di protezione mano mano che la pelle si scurisce.

Se scegli di fare la doccia in piscina, non trascurare il doposole, che serve a lenire la cute e impedire che tiri la notte seguente.

Piscina all'aperto o al chiuso?

Le regole che abbiamo citato valgono per la piscina esterna, ma possono essere applicate anche per quella coperta. Tuttavia, in questo caso non esiste la variabile del sole e pertanto puoi anche lasciare a casa il capello, gli occhiali e il filtro solare.

Per quanto riguarda il costume, puoi scegliere un modello intero per una maggiore praticità durante il nuoto, optando per le varianti appositamente pensate per l'attività sportiva, in tessuto tecnico e traspirante.

Puoi poi portare con te degli occhialetti per poter nuotare sotto la superficie dell'acqua e avere una perfetta visibilità, così come una pratica cuffia in silicone che non si leva mentre si procede con le vasche.

Un orologio subacqueo che monitora i parametri vitali è utile se si pratica un'attività agonistica o particolarmente intensa, così da tenere sotto controllo il proprio stato di salute in ogni momento.

Avrai ugualmente bisogno di uno zaino per portare gli oggetti personali e di un accappatoio, da usare sia appena uscito dall'acqua sia al momento della doccia dopo l'allenamento, così come di ciabatte in gomma che si asciugano rapidamente, il tutto da riporre in un sacchetto in plastica che sola l'umidità.