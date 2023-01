Sanremo: crolla un muretto in via Ludovico Ariosto, intervento dei Vigili del Fuoco e della Municipale

Serie di interventi, da questa mattina, per i Vigili del Fuoco della nostra provincia. In particolare a Sanremo dove, in via Ludovico Ariosto, alcuni residenti hanno segnalato alla Municipale, un muretto parzialmente crollato, forse per un incidente avvenuto nella notte. I pompieri hanno eseguito le verifiche del caso e messo in sicurezza il manufatto. Ora, ovviamente, si dovrà provvedere alla sistemazione definitiva del muretto.

Sempre oggi, in località Verrandi a Ventimiglia, i pompieri sono intervenuti per un incendio di sterpaglie avvenuto a bordo strada. In questo caso hanno operato inizialmente alcuni cacciatori che hanno anche dato l’allarme. I Vigili del Fuoco hanno poi completato il lavoro, bonificando l’area.