Lyon Harvey, un magico spettacolo presso il Casinò di Sanremo

Siamo a pochi giorni da vedere Sanremo al centro di uno degli eventi popolari e cult più amati di sempre: mentre la città della Riviera dei Fiori si prepara ad ospitare la gara canora italiana più attesa, la cittadina di mare non è nuova ad eventi esclusivi come la presenza del mago Lyon Harvey al Casino di Sanremo in occasione del Capodanno.

Chi è Lyon Harvey, il mago e illusionista di Milano che ha conquistato il pubblico

Lyon Harvey, nome d’arte di Luigi Angrisano, è molto più di un mago: prestigiatore e illusionista di Milano, ha portato la sua arte fuori dai confini della Lombardia diventando un punto di riferimento per il settore. Nato nell’86 a Milano, oggi fa parte del Club Magico Italiano, uno dei più importanti legati al mondo della magia in Italia.

La passione per la magia arriva in tenera età: è a soli 6 anni che gli viene regalato il primo kit da mago e inizia ad innamorarsi degli spettacoli del grande David Copperfield. Dall’età di 18 anni si esibisce offrendo performance a gruppi, feste e aziende prestigiose. Il suo CV vanta collaborazioni prestigiose e palchi importanti non solo in Italia ma anche all’estero.

Dopo un periodo iniziale di gavetta, si trasferisce a soli 20 anni a Roma per poter studiare presso l’Accademia di Teatro e Cinema Duse proseguendo comunque i suoi spettacoli. Il volto non è nuovo anche grazie alla sua partecipazione a programmi TV su reti importanti come Italia 1 dove ha mostrato il suo talento a Mistero eseguendo la piegatura mentale dei metalli e ottenendo una rubrica personale anche al programma Rivelazioni, di Adam Kadmon, sempre in prima serata su Italia 1.

Non solo Mediaset: il mago ha fatto parte di un cast in onda su Sky e ha anche partecipato ad un programma per Radio Dj e Radio KissKiss eseguendo effetti da remoto.

I servizi offerti e gli spettacoli di Lyon Harvey

Mentre si attendono le rivelazioni dei prossimi spettacoli e del calendario eventi per il 2023 di Lyon Harvey ecco che è possibile prenotare anche servizi privati. Il mago infatti si occupa di creare spettacoli e illusioni per eventi aziendali e privati ma anche matrimoni e cerimonie oltre ovviamente al tradizionale palcoscenico e al mondo della pubblicità. Tra le performance più popolari ci sono il close up, il mentalismo, la magia delle colombe e la magia virtuale ma parlando direttamente con il professionista è possibile accordare una tipologia di spettacolo ad hoc per ogni singolo evento in cui viene coinvolto.

Perché dovresti prenotare i biglietti per uno spettacolo di magia

Se sei alla ricerca di un'esperienza divertente ed emozionante, guardare lo spettacolo di un mago è sicuramente la risposta. Lo spettacolo di magia ti affascinerà con le sue illusioni sorprendenti e trucchi magici, che sono il risultato finale di anni di pratica ed esperienza. Cosa c'è da sapere prima di andare a vedere lo spettacolo di un mago?

Cerca il miglior mago e non accontentarti del primo che trovi. Dai un'occhiata alle loro recensioni online o chiedi ad amici e parenti se ne hanno sentito parlare; non dimenticare anche di assicurarti che abbiano i certificati necessari a svolgere questa professione nel tuo paese, così come tutti i permessi necessari per organizzare degli spettacoli in luoghi pubblici.

Preparati all'Esperienza

Quando arriverai al teatro, assicurati che tutti abbiano preso posto prima dell'inizio dello spettacolo. La magia ha bisogno di concentrazione quindi evita rumori o movimenti inutili durante lo show. Inoltre, durante la performance potrebbero essere usati materiale luminoso o fumo; in caso sia presente qualcuno con problematiche respiratorie sarà meglio sedersi il più in fondo possibile! Infine, preparati al fatto che gli effetti visivi utilizzati dal mago potrebbero essere molto realistici, quindi presta attenzione a non spaventarti troppo!

Goditi lo Spettacolo!

Una volta prontissimi, goditi lo show! Mentre guarderai le illusioni particolari di un incredibile spettacolo magico, assapora l’incredulità e la sorpresa provate da te stesso e dalle persone intorno a te: è propriamente questa reazione a rendere unico e irripetibile ogni spettatore dello show oltre che il mago stesso!

Prenotare un biglietto per uno spettacolo di magia è sicuramente una buona idea, non solo per i più piccoli ma anche per più i grandi che torneranno così a vivere quell’illusione e quella sensazione di “restare a bocca aperta” ormai quasi dimenticata.

Con un professionista come Lyon Harvey, lo stupore è assicurato.