Camper Asl1 per le analisi ad Airole, il sindaco Odoero: "Nuovo servizio pubblico per tutta l’alta val Roja" (Foto)

Da lunedì 6 febbraio ad Airole prenderà il via un nuovo servizio pubblico: il camper Asl1 per le analisi, che tutti i primi lunedì del mese dalle 8 alle 10 si posizionerà in piazza Santi Filippo e Giacomo.

Un servizio avviato dal sistema sanitario della Regione Liguria e rivolto ai paesi dell’entroterra. “Abbiamo accolto con grande entusiasmo questa iniziativa di Asl1” - dichiara il sindaco di Airole Maurizio Odoero - “Ci permette di garantire un servizio estremamente importante e di grande comodità per i nostri concittadini 'esenti dal ticket' che devono o intendono effettuare il prelievo del sangue direttamente in paese, al fine di ottenere i risultati analizzati presso gli ambulatori Asl1”.

Tutti i cittadini di Airole possono quindi avvalersi di tale servizio previa prenotazione da effettuarsi presso le farmacie, gli sportelli Cup o attraverso il portale web https://prenotosalute.regione.liguria.it/ con tessera sanitaria e numero della ricetta del medico con codice di esenzione. I posti disponibili con prenotazione obbligatoria e gratuita sono venti per ogni appuntamento. Dopo lunedì 6 febbraio, il servizio, con cadenza mensile, sarà presente nelle giornate di lunedì 6 marzo, lunedì 3 aprile, lunedì 8 maggio (poiché il primo lunedì del mese cade il 1° maggio, Festa Nazionale del Lavoro, nonché Festa Patronale “Santi Filippo e Giacomo” ad Airole), lunedì 5 giugno e così via per tutti i primi lunedì del mese.

“Colgo l’occasione” - conclude il sindaco Odoero - “per ringraziare la direzione dell'Asl1, il dottor Giuseppe Di Diadoro, dirigente medico presso Asl1 Imperiese - Regione Liguria, per la collaborazione e per l’importante iniziativa, promossa a beneficio dei paesi dell’entroterra e dei cittadini, che dà in tal modo un rilevante supporto ad Airole e a tutto il comprensorio dell’alta val Roja”.