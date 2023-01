Bordighera: ecco il programma delle celebrazioni per la ricorrenza del Giorno della Memoria

La Città di Bordighera rende noto il programma delle celebrazioni per la ricorrenza del Giorno della Memoria.

Venerdì 27 gennaio, alle ore 8.30, verrà deposto un mazzo di fiori presso la targa di Baia Bagnabraghe in via Madonna della Ruota, per onorare la memoria dei Cittadini ebrei in fuga dalle persecuzioni razziali.

Nel pomeriggio di lunedì 30 gennaio l’Amministrazione parteciperà a due cerimonie organizzate in collaborazione con ANED e A.N.P.I.

Alle ore 15.00, presso la scuola primaria Gianni Rodari alla presenza di una rappresentanza degli alunni, saranno inaugurati l’Albero della Memoria e la targa in ricordo dei Cittadini di Bordighera deportati ed uccisi nei campi di concentramento nazisti.

Alle ore 16.15, presso l’ex Chiesa Anglicana, l’Onorevole Emanuele Fiano presenterà il libro “Il Profumo di mio Padre – L’eredità di un figlio della Shoah”. Interverranno il Sindaco Vittorio Ingenito, il Presidente della sezione ANED di Savona ed Imperia Simone Falco, il Presidente della sezione A.N.P.I di Bordighera Giorgio Loreti; l’incontro sarà moderato dal giornalista Diego David.​