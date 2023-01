Tumori, Riolfo (Lega): “In Asl 1 imperiese situazione critica servono il doppio degli oncologi. Regione bandisce concorso”

“Nell’ Oncologia della Asl 1 imperiese sono presenti 5 oncologi, ma ne occorrerebbero almeno altri 5 per coprire in modo efficace i bisogni dei pazienti. Negli ultimi dieci anni la sopravvivenza dei pazienti oncologici è fortemente aumentata grazie all’introduzione di nuovi trattamenti che hanno innalzato l’aspettativa di vita a 5 anni dalla scoperta della malattia al 75% dei maschi e al 79% delle donne. I dati, che si riferiscono al periodo 2010 – 2014, rischiano però di peggiorare per il periodo 2020-2022 a causa del Covid che ha rallentato lo screening diagnostico dei tumori e di conseguenza anche la diagnosi precoce. A ciò si aggiunge la carenza di personale sanitario e di giovani in formazione per le professioni sanitarie. L’Assessore alla Salute, rispondendo a una mia interrogazione in merito a questa situazione problematica, ha confermato che è già stato bandito un concorso per l’assunzione di 5 medici oncologi nella Asl 1. Spero che questo porti a breve risposte concrete alle necessità dei malati oncologici e aiuti i medici e gli operatori sanitari del territorio che ogni giorno si trovano ad affrontare molte criticità”.

Lo dice in una nota Mabel Riolfo, Consigliere regionale della Lega.