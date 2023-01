Il ciclone Chiara Francini a Bordighera prima del Festival: “Coppia aperta quasi spalancata” sbanca il Palazzo del Parco

Sarà tra le protagoniste sulla scena del Festival, giusto tra qualche giorno. Attrice amata, cantante, scrittrice, ormai personaggio popolare, Chiara Francini è attesa sul palcoscenico più importante d'Italia nelle vesti di presentatrice, scelta da Amadeus per questa attesissima edizione.

Ma Chiara è in primis una artista che ama tantissimo il suo rapporto diretto con il pubblico, ormai da anni in scena a teatro con un classico di Franca Rame e Dario Fo che per la prima volta si potrà applaudire anche nel Ponente ligure martedì 31 gennaio alle 21.

“Coppia aperta quasi spalancata” è certamente fra gli spettacoli più popolari negli anni Ottanta, in Italia ma non soltanto. In Germania ha riscosso un successo tale da essere rappresentato contemporaneamente in ben trenta teatri.

In scena la tragicomica storia di una coppia di coniugi, figli del Sessantotto e del mutamento della coscienza civile. L’evoluzione del matrimonio borghese, alla luce delle riforme legislative degli anni Settanta, e la conseguente trasformazione dei nuclei familiari fanno da sfondo a una storia che mette al centro la psicologia maschile e l’insofferenza al concetto di monogamia.

Ebbene sì, Chiara Francini, laureata in italianistica, una passione sconfinata per i gatti e per le storie di coppia, potrà affrontare la grande sfida sanremese con elementi di forza proprio grazie alla sua esperienza sulla scena: qui affiancata da Alessandro Federico per la direzione di Alessandro Tedeschi, trova in questa intramontabile pièce il modo di valorizzare al massimo la sua dimensione straordinariamente ironica.

Ci sono ancora biglietti disponibili.