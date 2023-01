Ventimiglia, lite tra migranti in via Tenda sfocia in aggressione: un ferito

Lite tra migranti a Ventimiglia sfocia in un'aggressione. È successo in serata in via Tenda, dove uno dei due litiganti sembra che abbia aggredito, all’improvviso, l’altro con un bastone.

Sul posto sono intervenuti la polizia, che ha immediatamente fermato l’aggressore e l'ha portato in commissariato per accertamenti, e un’ambulanza della Croce Verde Intemelia che, dopo aver soccorso sul posto il ferito, lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Sanremo per aver riportato ferite al volto, agli arti e delle contusioni.

La Polizia di Stato, intanto, sta indagando per capire i motivi che hanno scatenato la lite.