Sanremo: macchia di gasolio in strada Senatore Marsaglia, auto perde il contro e finisce contro un camion (Foto)

Scivola su una macchia di gasolio lasciata da un mezzo passato in precedenza e perde il controllo dell’auto, finendo la sua corsa contro un camion parcheggiato per alcuni lavori.

E’ accaduto nella tarda mattinata di oggi in strada Senatore Ernesto Marsaglia a Sanremo. Il conducente di un fuoristrada non è riuscito a tenere in carreggiata l’auto, scivolata inesorabilmente sulla macchia di gasoli.

Abbastanza gravi i danni alle auto ma, per fortuna, nessun ferito. Successivamente i protagonisti dell’incidente hanno chiesto l’intervento del Comune per bonificare l’asfalto ed evitare altri incidenti.