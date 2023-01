Maltempo sul Ponente: lieve pioggia sulla costa e neve in montagna, cime più alte inbiancate

Il previsto maltempo sta colpendo tutta la nostra provincia, anche se l’intensità delle precipitazioni è limitata. Sulla costa pioviggina e, solo in alcuni piccoli centri dell’immediato entroterra si sono registrati piccoli acquazzoni.

Nevica dalla tarda mattinata nell’entroterra. In particolare fiocchi vengono segnalati a monte Bignone, Bajardo e San Romolo, dietro la città di Sanremo dove le montagne si stanno lievemente imbiancando. Nevica anche Verdeggia, in Valle Argentina e la parte più alta delle valli Impero e Arroscia. Al momento non si registrano nevicate e problemi sulle autostrade che portano in Piemonte e Lombardia.

Le precipitazioni dovrebbero aumentare nel corso delle prossime ore, con la perturbazione che rimarrà sulla nostra provincia fino a tarda sera. Le temperature sono risalite rispetto al fine settimana con la minima di stanotte sempre a Poggio Fearza con -6,8. Sotto zero solo Colle Belenda e Gouta con -2,1, Bajardo con -0,2 e Colle d’Oggia con -0,1. Le più alte a: Sanremo 8,3, Imperia 8,5 e Diano Marina 8,8.

Dopo la perturbazione di oggi, nel corso della notte sono previste schiarite sulla nostra provincia, in estensione nel corso della giornata di domani quando è previsto un lieve aumento delle temperature. Occhio alla colonnina di mercurio che tenderà nuovamente a calare da giovedì.