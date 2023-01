Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina nella zona delle 'Salse', vicino a Monesi, per soccorrere due ragazzi rimasti impantanati con l'auto nella neve.

I due, per fortuna, stanno bene e sono fuori pericolo, ma hanno bisogno dei soccorritori per poter riprendere la loro marcia.

Sul posto è stato richiesto anche l'intervento dei Carabinieri.