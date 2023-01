Stampa su tela, trasforma le tue foto in opere d'arte

Una foto su tela è ideale per personalizzare un'immagine a cui tieni particolarmente e che hai deciso di regalare a un amico oppure a una persona amata. La stampa su tela è perfetta per decorare le pareti di una casa o di un ufficio oppure anche le ante di un mobile. Questa tecnica inoltre ti permette di replicare l'aspetto dei dipinti originali ad olio o acrilico sulla classica tela tesa.

La tecnica di stampa delle foto su tela

Per stampare delle fotografie su tela, le aziende specializzate in questo settore utilizzano generalmente una miscela di cotone/poliestere e di uno spessore di poco più di un millimetro con un peso di circa 320 per metro quadrato. Il materiale include tra l’altro un rivestimento in gesso stampabile per fornire una bella finitura opaca, e per migliorare la ricettività dell'inchiostro con un'ampia gamma di colori. La stampa delle foto su tela https://graphic-shot.com/it/products/supporti-fotografici/stampa-su-tela avviene nel laboratorio preposto a ciò con stampanti a getto d'inchiostro di grande formato. Queste ultime permettono di imprimere l’immagine direttamente su rotoli di tela e dispongono di una impostazione della velocità di stampa regolabile al fine di garantire una qualità ottimale.

Di cosa hai bisogno per trasferire una foto su tela?

Tutto ciò di cui hai bisogno per trasferire una tua foto su tela è un file digitale, dopodiché ti basta affidarla nelle mani di un centro specializzato o inviarla tramite mail, e in entrambi i casi lasciare che i tecnici incaricati possano creare una stampa con strumenti professionali appositamente progettati per tale lavoro. La risoluzione varierà ovviamente a seconda delle dimensioni della tela che desideri, ossia più grande è la tela e maggiore sarà la risoluzione richiesta per garantire la qualità migliore dell'immagine. Se dunque sei un appassionato di fotografia ed intendi ottimizzare la resa dei tuoi scatti, puoi stampare le immagini migliori su tela, senza contare che hai la possibilità di ingrandirle anche in formato poster o ancora fissate ad un telaio in legno proprio come si usa fare con i dipinti ad olio o a tempera. Infine devi sapere che affidandoti ad un centro specializzato in questa tecnica, se una foto non ti piace ed intendi modificarla come risoluzione, il personale addetto dispone anche di strumenti grafici di altissima qualità in grado di portare a buon fine l'operazione e soprattutto con il massimo risultato.

I vantaggi della stampa su tela

Le stampe su tela di immagini fotografiche sono soggette a un certo grado di sbiadimento nel tempo che dipende tuttavia dalla combinazione di tela e inchiostro utilizzata, dalla quantità di luce UV diretta a cui è esposta e dall'ambiente in cui è appesa l'immagine. Tuttavia sono più inclini a sbiadire se messi ad esempio a contatto dei fumi di cottura e ad aria inquinata come gli acidi. Le immagini fotografiche stampate su tela con la tecnologia degli inchiostri a pigmenti salvo le suddette avversità possono durare svariate decine di anni, poiché mostrano un'elevata resistenza all'ozono atmosferico, non vengono corrosi dall'acqua e non subiscono danni causati dalla conservazione o dall'esposizione in ambienti dove vi è la presenza di molta umidità. A margine vale la pena sottolineare che i dati accumulati fino ad oggi indicano che gli inchiostri a pigmenti sono ottimi anche su carta fotografica telata e con finiture opaca, adatta sia per inchiostri a base di tintura che pigmentati. La carta telata pesa in genere circa 230 grammi per metro quadrato ed è spessa appena 11 millimetri, mentre il retro della carta fotografica su tela è di materiale comune stampabile e soprattutto non patinata.