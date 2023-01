Sanremo: il Festival è alle porte, cosa si aspetta la città? Parola ai negozianti del centro

Sarebbe non del tutto preciso pensare al Festival di Sanremo come un evento completamente a favore dei negozianti della piazza principale. Le interviste rilasciate da alcuni lavoratori dell'area tra piazza Colombo e piazza Mameli ci restituiscono testimonianze diverse. Sarà forse che il Festival non viene così tanto apprezzato dai sanremesi come si crede?

Le interviste

In realtà, malgrado i disagi che quest’occasione può provocare a bar e negozi, che si trovano costretti a rinunciare ai propri dehors, la solidarietà nei confronti della città è grande. Come afferma la Ida Guglielmi di Sanremo Fiorita: “Se va bene per Sanremo va bene per noi”.

Tuttavia, diversamente da quanto ci si potesse aspettare, l’affluenza maggiore non è direttamente proporzionale al profitto dei negozi, principalmente quelli a cui sono annessi palchi, varchi di entrata e passerelle. Quali sono le aspettative per questa nuova edizione?

Se da una parte ci sono i “veterani”, abituati a muoversi anche tra la folla della seconda settimana di febbraio, altri vivranno questa esperienza per la prima volta, con la curiosità di sapere come andrà a finire.