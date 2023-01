Nuovi cartelli per Montalto Carpasio: le indicazioni per i luoghi d'interesse, tra questi anche i 'Percorsi del Brea'

In questi giorni è in corso di posizionamento la nuova segnaletica di Montalto Carpasio. I nuovi cartelli messi al bivio con Desteglio, indicano tra l'altro i principali punti d'interesse presenti sul territorio comunale in particolare il Museo della Resistenza e la Chiesa di San Giorgio, così come i 'Percorsi del Brea'. Nelle nuove indicazioni stradali non poteva mancare infatti il richiamo al famoso "Polittico del Brea".

L'importante opera d'arte è stata al centro di un lungo restauro reso possibile con il progetto Restituzioni. Si tratta di una campagna di recupero e valorizzazione del patrimonio artistico italiano, giunta alla 19ª edizione e finanziata da Intesa San Paolo in collaborazione con il Ministero della Cultura. Dopo esser stata restaurata dallo studio di Riccardo Bonifacio a Sanremo, il Polittico, da maggio a settembre 2022, è stato esposto a Napoli insieme ad oltre 200 manufatti provenienti da tutta Italia legati a questo progetto. Da dicembre però il Polittico ha fatto ritorno 'a casa' ed ora si trova collocato nella posizione originale nella Chiesa di San Giorgio.

L'amministrazione comunale del sindaco Mariano Bianchi, puntava molto sui nuovi cartelli comprati dal Comune. Le nuove indicazioni saranno posizionate anche dall'altra strada di accesso a Montalto Carpasio, da Colle D'Oggia e in altri punti del paese ad oggi sprovvisti di indicazioni. Inoltre prossimamente sarà aggiunto anche il cartello che indicherà la strada per il Museo della Lavanda di Carpasio, non appena saranno ultimati i lavori e si potrà quindi pensare alla riapertura dello spazio espositivo chiuso dal 2016. I cartelli permetteranno così di invogliare nuovi turisti a scoprire le bellezze e le attrazioni offerte da questo borgo della Valle Argentina.