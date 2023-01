Bordighera, Cecilia Berro proclamata specialista in Otorinolaringoiatria all'Università di Padova (Foto)

La bordigotta Cecilia Berro riesce a raggiungere un nuovo traguardo: venerdì scorso, il 13 gennaio, è stata infatti proclamata specialista in Otorinolaringoiatria con il massimo dei voti e la lode presso l’Università degli Studi a Padova.

La dottoressa, dopo essersi laureata in Medicina e Chirurgia il 27 luglio del 2016 all’Università degli Studi di Genova con 110 e lode e aver ottenuto l’abilitazione alla professione, ha discusso la tesi di specializzazione intitolata “Studio olfattivo a lungo termine (almeno 12 mesi) in pazienti con disosmia da malattia Covid-19”. Il suo percorso di specializzazione è stato diretto da due grandi eccellenze dell’Otorinolaringoiatria, il professor Alessandro Martini e il professor Piero Nicolai.

Dopo la laurea la giovane dottoressa si era trasferita a Padova con il marito, l’architetto Francesco Ferrante, e nel corso degli anni di specializzazione è diventata mamma della piccola Arianna, che oggi ha due anni. Ora, nonostante le diverse opportunità di lavoro in Veneto, Cecilia Berro ha deciso di ritornare a casa, insieme alla sua famiglia, per esercitare la sua professione sul territorio imperiese. In un periodo in cui si risente della mancanza di professionisti sanitari sarà sicuramente apprezzata una giovane e preparata dottoressa.