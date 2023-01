Bordighera: asfalto nel sottopasso 'Pennoni', martedì e mercoledì prossimi chiusura al transito

Per consentire lavori di rispristino dell’asfalto nel sottopasso Pennoni a Bordighera, è stata emessa ordinanza con cui è stata disposta per martedì e mercoledì (dalle 8 alle 17) la chiusura temporanea al transito del sottopasso depuratore e di via Noaro.

Prevista anche l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su tutto il lungomare Argentina, via Liguria e piazzale Mediterraneo.

I lavori dovranno terminare tassativamente entro la serata del 25 gennaio con la riapertura della circolazione sul lungomare Argentina in modo tale da permettere lo svolgimento del mercato settimanale del giovedì.​