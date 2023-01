Sanremo: furti sulle auto e rischi per chi parcheggia sul lungomare Calvino, i commercianti chiedono interventi

Grido d’allarme, da parte di alcuni commercianti del centro di Sanremo, per le proteste ricevute da clienti e anche da alcuni dipendenti, per i furti e i rischi che si corrono, lasciando le auto o andandole a recuperare, soprattutto al far della sera sul lungomare Calvino.

I fatti si registrano da diverso tempo e, nelle ultime settimane si è ulteriormente acuito per la presenza, secondo alcune testimonianze, di persone poco raccomandabili che stazionano approfittando di luci non particolarmente efficienti. I commercianti sono preoccupati anche in funzione della fobia che potrebbe crearsi come il ‘vols a la portiere’ che ha vissuto per diversi anni la città di Nizza.

“Vogliamo che succeda la stessa cosa a Sanremo?” Ci hanno detto i commercianti del centro che proseguono: “Non dimentichiamo che la gente viene a far shopping nel parcheggio all’aperto più grande della città e, se viene derubata difficilmente si ripresenta”. Sono rare le denunce di furti ed effrazioni ma, secondo il ‘tam tam’ che si muove tra i commercianti, sono molti i furti.

E’ di alcune sere fa il furto di una borsa ad una commessa del centro che, probabilmente seguita da un malvivente, appena seduta sulla sua auto parcheggiata al mattino, si è vista aprire la portiera del passeggero, sul cui sedile aveva appena appoggiato la borsa. E’ stato un attimo e l’uomo l’ha afferrata fuggendo poi via. Un vero e proprio ‘vols a la portiere’, seppur messo a segno con l’auto ferma.

I timori sono tanti anche per gli stessi commercianti e per le commesse che, la sera al buio, vanno a riprendere l’auto lasciata al mattino: “Chiediamo che vengano sistemate luci che illuminino meglio – dicono – ma, perché no, anche telecamere che possano dare maggiore sicurezza a chi passa e incutere timore ai malintenzionati. C’è anche una stradina che porta da via Nino Bixio a giardini Vittorio Veneto che è totalmente al buio e, spesso, ci troviamo di fronte a malintenzionati che, ci viene detto, siano addirittura pusher”.

Quello del lungomare è indubbiamente il parcheggio all’aperto più importante del centro e, spesso, si formano code all’uscita perché i turisti pensano di poter pagare all’uscita, magari con la carta di credito o con altri sistemi di pagamento moderni. Proprio per questo, in molti hanno chiesto lo spostamento del ‘gabbiotto’ dove è presente la macchinetta per i pagamenti e che si trova a metà della via, per evitare quanto già accaduto più volte.

I commercianti chiedono un intervento sulla gestione dei parcheggi, che sono un vero e proprio ‘servizio’ ai turisti che arrivano a Sanremo e spendono in negozi, bar e ristoranti. Come al Palafiori, dove non si può pagare con la carta di credito se non sono presenti gli addetti alla cassa e dove le macchine automatiche sono obsolete, visto che non si può pagare con carte o altri sistemi più attuali.

Senza dimenticare i problemi di chi lavora in centro e che non è assolutamente agevolato nel pagare il parcheggio. Da evidenziare come Sanremo sia una delle città più care e come sarebbe opportuno evitare, a chi lavora per 1.000/1.200 euro al mese, dove spendere cifre poco equilibrate.