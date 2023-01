Persone&Aziende, il mondo di AIDP, Carlo Cavalleri: "Il responsabile del personale è oggi una figura apicale all’interno delle aziende”

Per il ciclo Persone & Aziende, il mondo di AIDP, l'Associazione Italiana Direzione del Personale abbiamo intervistato Carlo Cavalleri, Consulente del Lavoro - Studio Associato Consulenti del Lavoro Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri.

AIDP va incontro a tutti i professionisti che lavorano nel campo delle risorse umane; In Liguria si contano circa duecento soci, in tutta Italia sono circa quattromila.

“Oggi parliamo di professionisti, di consulenti del lavoro e del mondo di AIDP, tutti argomenti di grande interesse.

Ci troviamo in uno studio associato, come tanti ce ne sono in Italia, in cui si trovano professionisti che svolgono principalmente due attività fondamentali: una di elaborazione del cedolino dei dipendenti, che a fine mese trovano pronta la busta paga che viene elaborata da noi; e una parte di consulenza, che è molto affascinante ed è il risultato profondo della nostra professione.

Parliamo quindi di assunzioni, cessazioni, consulenze per inquadramento del lavoratore, ma non solo: parliamo anche di corporazioni, fusioni, licenziamenti collettivi o plurimi, riorganizzazione. Si tratta di tutte quelle attività che rientrano nella professione del consulente del lavoro e che riguardano il diritto del lavoro nella sua complessità.

La professione del consulente del lavoro non si conclude con la semplice consulenza o elaborazione, c’è l’aspetto del dialogo con la parte fiscale, quindi con il commercialista, e il dialogo con l’avvocato, per quanto riguarda riorganizzazioni e licenziamenti. Con certezza ferma sono a dire oggi che quella del consulente del lavoro è una figura chiara e forte all’interno delle aziende, sia che siano piccole e medie aziende, come sono la maggior parte a Genova, con un massimo di 10 dipendenti, sia quando si parla di grandi e grandissime aziende.

Il diritto del lavoro ha vissuto un’evoluzione: abbiamo vissuto due riforme diverse del mercato del lavoro, dalla legge Treu fino ad arrivare alla legge Biagi, e dalla Legge Fornero fino ad arrivare al Decreto dignità, che sono entrate profondamente nel merito del diritto del lavoro.

Oggi ci troviamo in una nuova riforma, che rientra in un cambiamento totale del mondo lavoro: si parla di smart working, di un futuro da 4 giorni lavorativi su 7 settimanali, si parla di un’attività lavorativa che sarà principalmente in un luogo diverso dal luogo di lavoro, che è anche un interessante per il datore per risparmiare e come nuova filosofia di impostazione di organizzazione dell’azienda.

AIDP è un mondo straordinario nella gestione del personale all’interno delle aziende, che riunisce migliaia di soggetti in un’unica associazione e li fa dialogare. Io faccio parte del direttivo Genova e Liguria e del Centro Studi come responsabile, sono colui che cerca di organizzare la formazione all’interno.

Il responsabile del personale è oggi una figura apicale all’interno delle aziende: in passato era l’amministrativo che si occupava di questi temi, oggi non più, le realtà aziendali sono diverse e ci vuole una figura specializzata. Esistono anche dei corsi di laurea per i responsabili del personale con un mix di diritto generale e di diritto del lavoro.

L’elasticità di ragionamento di questa figura è fondamentale, nell’ambito della direzione e dell’organizzazione ma anche nella formazione. I dirigenti e i quadri di ieri non sono quelli di oggi e di domani, si troveranno sempre più a dover organizzare le aziende in maniera diversa, elastica e flessibile, ed è lì che i responsabili del personale, AIDP nella sua totalità e il consulente del lavoro, insieme ai commercialisti e agli avvocati, diventano fulcro di una gestione perfetta dell’azienda oggi e nel futuro”.

Costituitasi nel 1960, AIDP è presente su tutto il territorio nazionale attraverso 17 gruppi regionali per valorizzare, condividere e incentivare uno sviluppo serio e responsabile delle professionalità HR.

Attraverso iniziative, pubblicazioni, progetti e ricerche sulle più importanti tematiche attinenti il mondo del lavoro e il futuro della direzione HR AIDP è fonte di servizi professionali e motore di sviluppo della professionalità dei Soci. L’Associazione organizza annualmente il proprio Congresso Nazionale che costituisce l’appuntamento italiano fondamentale per l’aggiornamento e l’analisi strategica sul management delle Risorse Umane.

AIDP oggi riunisce oltre 4000 Soci. Con AIDP promotion srl e i gruppi regionali organizza gratuitamente per i propri Soci oltre 250 incontri formativi d’eccellenza all’anno e attiva confronti e analisi di aggiornamento sul mercato del lavoro e sul business delle Human Resources. AIDP è partner riconosciuto dalle istituzioni per analizzare e interpretare lo scenario del lavoro italiano, a livello internazionale è componente attiva di EAPM (Associazione Europea di Direzione del Personale), WFPMA (Federazione Mondiale delle Associazioni di Direzione del Personale) e fondatrice di FMRH (Federazione Mediterranea per lo studio e la diffusione delle tematiche relative alla gestione delle Risorse Umane). Nel 2006 aderisce al Global Compact dell’ONU e contribuisce alla stesura del primo Codice Etico-Deontologico dei Responsabili delle Risorse Umane nell’area euro.

Per conoscere di più sulle attività di AIDP Liguria e su come aderire: https://www.aidp.it/gruppo/liguria.php.