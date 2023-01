Taggia: stilata la classifica dei migliori autori stranieri al premio 'Ossi di Seppia' di quest'anno

E’ stata stilata la classifica dei migliori autori stranieri, su indicazione e volontà del Presidente del Premio, Chiara Cerri (Consigliere alla Cultura di Taggia), per rendere omaggio ai numerosi partecipanti (216) di nazionalità differente da quella italiana.

Le opere verranno raccolte in una pubblicazione digitale, che sarà curata dal segretario del Premio Lamberto Garzia. Da domani, invece, i risultati che interessano gli autori italiani e/o stranieri residenti nel nostro Paese.

Sezione A:

Abdul Karim Al-Ahmad (Syrian Arab Republic)

Stoianka Boianova (Republic of Bulgaria)

Emina Delilović-Kevrić (Bosnia and Herzegovina)

Sue Zhu (New Zealand)

Sezione B:

Irina Shulgina (Russian Federation)

Jiang Yimao (People's Republic of China)

Minko Tanev (Republic of Bulgaria)

Zoran Hercigonja (Republic of Croatia)