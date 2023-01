Sanremo: il 6 febbraio a 'Casa Sanremo' la presentazione del libro solidale 'Il Dono' di Michele Gentile

Il 6 febbraio al Palafiori di Sanremo, verrà presentato il libro solidale "Il Dono". Scritto dal poeta romano Michele Gentile è un volume molto originale che come intelaiatura letteraria possiede i canoni di una fiaba a metà tra prosa e poesia.

La prefazione è stata curata dal famoso scrittore e giornalista di Rai1 Gianni Maritati. Il motivo per il quale ci permettiamo di contattarVi è per spiegare il senso e la destinazione alla quale questo libro è stato legato dall'autore e dal suo editore; l'intero ricavato delle vendite va a sostenere le attività di una Onlus casa famiglia che ospita giovani vittime di abusi e maltrattamenti https://www.chiaraefrancesco.it.

Per questo " alto senso civico " il libro è stato scelto dalla giuria di Casa Sanremo Writers per essere appunto presentato nella settimana del Festival. In allegato breve sinossi dell'opera. Cliccando QUI l'intervista pubblicata da Casa Sanremo.