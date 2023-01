Il magnate delle criptovalute Sam Bankman-Fried è stato estradato negli Stati Uniti per frode

Sam Bankman-Fried, ex fondatore e amministratore delegato dell'exchange di criptovalute FTX, è stato arrestato il 12 dicembre 2022 alle Bahamas e da allora è in custodia lì. Il trentenne è stato accusato di aver commesso una delle più grandi frodi finanziarie nella storia degli Stati Uniti, secondo le autorità statunitensi. Il 19 dicembre è stato estradato negli Stati Uniti, dove dovrà rispondere all'accusa di frode.

Il magnate delle criptovalute in rovina è stato più volte miliardario, nonché un influente donatore politico degli Stati Uniti, grazie all’impennata del valore di Bitcoin e di altri asset digitali. Eppure, in meno di una settimana è passato dall’essere leader del settore a diventare cattivo del settore; ha perso la sua fortuna, ha visto la sua azienda da un miliardo di dollari cadere in bancarotta ed è diventato oggetto di un'indagine penale.

Il 2022 è stato un brutto anno per il mondo delle criptovalute e per chi è vicino al settore. Il brutale calo ha portato la valuta virtuale a perdere 2 trilioni di dollari valore, dall'apice di un massiccio rialzo avvenuto nel 2021. Molte persone sono state colpite dal calo di valore, da chi lo deteneva a scopo di investimento a chi lo utilizzava per acquistare beni o giocare nei casinò con criptovalute.

Il crollo di FTX all'inizio di novembre ha contribuito a questo drammatico crollo: la bancarotta è stata dichiarata l'11 novembre, dopo un'ondata di ritiri. Secondo un’archiviazione di un tribunale fallimentare degli Stati Uniti, FTX deve ai suoi 50 maggiori creditori quasi 3,1 miliardi di dollari. Nel giro di pochi giorni, Bankman-Fried è passato dal valere più di 10 miliardi di dollari a non valere più niente.

Questo è diventato il catalizzatore della sua scomparsa: i pubblici ministeri federali di Manhattan lo hanno accusato di aver rubato miliardi di dollari nei depositi dei clienti FTX per colmare le perdite nel suo fondo hedge, Alameda Research. Bankman-Fried è stato anche accusato di aver ingannato prestatori e investitori, aver cospirato per riciclare denaro e aver violato le leggi statunitensi sul finanziamento delle campagne elettorali.

Da allora, FTX ha cercato di recuperare le donazioni fatte dal suo precedente management a politici, celebrità ed enti di beneficenza, mentre procede attraverso procedure fallimentari negli Stati Uniti. Tuttavia, nelle ultime accuse penali, il Dipartimento di Giustizia ha affermato che le donazioni erano il risultato di riciclaggio, poiché il denaro è stato effettivamente prelevato dai conti dei clienti, oltre ad aver accusato la società di aver violato i limiti di donazione versando contributi a nome di persone diverse.

Secondo le autorità, la rapida caduta in disgrazia di Bankman-Fried nel settore delle criptovalute ha presumibilmente messo in luce una frode lunga anni che risale al lancio di FTX, nel 2019. Presumibilmente ha nascosto la sua deviazione dei fondi dei clienti FTX verso il suo altro progetto, Alameda Research, il tutto raccogliendo oltre 1,8 miliardi di dollari dagli investitori durante i tre anni in cui FTX era in esecuzione.

Sebbene Bankman-Fried abbia riconosciuto i fallimenti nella gestione del rischio presso FTX, al momento della stesura di questo articolo afferma di non ritenere di avere responsabilità penali. Tuttavia, è d’accordo con i critici della comunità delle criptovalute sul fatto che ha ampliato troppo rapidamente i suoi interessi commerciali in un'ampia fascia del settore, e altri impegni lo hanno portato a non notare i segnali che FTX stava andando in acque agitate.

Dopo essersi inizialmente opposto all'estradizione, ha accettato di essere estradato volontariamente negli Stati Uniti, sostenendo di aver cambiato idea poiché desiderava rimettere a posto i clienti. Una volta tornato sul suolo americano, sarà citato in giudizio presso il tribunale distrettuale federale di Manhattan, in attesa dell'udienza per la cauzione.

Se viene ritenuto colpevole, le accuse che deve affrontare comportano una pena massima combinata di 115 anni di carcere, anche se è improbabile che venga condannato a una pena così lunga.