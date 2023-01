“Sicurezza dei veicoli ibridi ed elettrici”: incontro formativo di Cna e Fortec per la squadra antincendi di Sanremo

Grande successo per l’incontro formativo “La sicurezza dei veicoli ibridi ed elettrici” organizzato e condotto da Cna Imperia e Fortec per i volontari della squadra antincendi boschivi di Sanremo che si è svolta nella loro sede a San Bartolomeo, venerdì scorso alle 20.30.

Durante le due ore di corso Fiorenzo Tirotta della Fortec si è soffermato su diversi temi come l’identificazione di un veicolo ibrido o elettrico e nell’evidenziare le differenze tra i veicoli, le tipologie di veicoli ibridi (Micro Hybrid, Mild Hybrid, Full Hybrid, Full Hybrid Plug-In), l’architettura di un veicolo ibrido, l’architettura di un veicolo elettrico e i rischi elettrici per l’operatore, le tensioni e le correnti in gioco, l'analisi delle schede di sicurezza (rescue sheet). Molto interesse da parte dei partecipanti che hanno compreso l’importanza di conoscere le caratteristiche dei veicoli di nuova generazione al fine di intervenire in modo corretto non compromettendo la sicurezza dei soggetti coinvolti. Alla fine del corso ai presenti è stato, inoltre, rilasciato un attestato di partecipazione.

“Un incontro che ha risposto ad esigenze concrete di informazione manifestate dagli stessi volontari che si sono rivolti all’Associazione per chiedere l’incontro consapevoli che con i veicoli ibridi ed elettrici, gli scenari di soccorso cambiano - dichiara Luciano Vazzano, Segretario territoriale di Cna Imperia - sono molto soddisfatto che la nostra attenzione alla formazione delle imprese ha consentito, in questo caso, un supporto a chi si presta a meritevoli attività di volontariato che il nostro sindacato non può che sostenere con immenso piacere” conclude Vazzano.

Grande gratificazione anche per Fiorenzo Tirotta della Fortec che dichiara: “E’ molto importante diffondere il messaggio della necessità di una particolare attenzione negli interventi sui veicoli ibridi ed elettrici per cui si richiede una formazione adeguata e puntuale”

“Considerata l’importanza degli interessi in gioco in primis fra tutti la sicurezza e la prevenzione di infortuni per chi opera a diverso titolo su questi veicoli CNA IMPERIA è lieta di poter mettere a disposizione le proprie conoscenze e la propria esperienza in tema di formazione” conclude Vazzano.