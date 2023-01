Sanremo: PD fuori dall’amministrazione, Caridi “Tenere aperto il dialogo con Biancheri, assessori e consiglieri fuoriusciti” (video)

La visita in città del governatore della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini è stata anche occasione per un richiamo all’unità del Partito Democratico in una Sanremo che ha visto i ‘dem’ sparire dal consiglio comunale nel giro di pochi giorni. Con la fuoriuscita degli assessori Massimo Donzella e Costanza Pireri (vicesindaco) e dei consiglieri Mario Robaldo, Giorgio Trucco e Alessandra Pavone, il PD è di fatto uscito dall’amministrazione dopo otto anni al fianco del sindaco Alberto Biancheri.

Un punto di svolta che ha provocato più di quale scossone interno al partito. Motivo per il quale il segretario cittadino Maurizio Caridi è chiamato in questo inizio di 2023 a un lavoro di ricucitura per ricompattare in vista delle amministrative 2024.

L'intervista a Maurizio Caridi

“C’è stato un confronto ed è giusto raccogliere l’invito di Bonaccini all’unità e cercare di ricomporre - ha dichiarato Caridi a margine dell’incontro con il governatore dell’Emilia Romagna - dal mio punto di vista penso sia il caso di tenere aperto il rapporto con l’amministrazione Biancheri e con consiglieri e assessori usciti. C’è la mia volontà di aprire un dialogo. La nostra volontà è di rimetterci all’opera e spero di incontrare il sindaco nelle prossime settimane”.

“Qui a Sanremo siamo avanti nell’apertura al civico - ha concluso Caridi - abbiamo una proposta civica che cerca di incontrare più facilmente le scelte politiche che può fare un singolo in amministrazione. Anche Bonaccini ha fatto capire l’importanza dell’apertura di chi è lontano da noi per raccogliere anche il loro consenso”.