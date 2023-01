Primarie e terremoto Pd in città, Stefano Bonaccini fa tappa a Sanremo: “Non dobbiamo trovare nemici al nostro interno”

Il Partito Democratico sanremese sta attraversando uno dei periodi più complessi della sua storia recente dopo la sparizione dall’amministrazione comunale con assessori e consiglieri fuoriusciti dal partito nell’intento di rafforzare il loro sostegno al sindaco Alberto Biancheri.

Il PD matuziano si è trovato così a fare i conti con una scollatura evidente tra la segreteria del partito e il suo ‘braccio armato’ in amministrazione mutato ora nel ‘Gruppo Civico per Sanremo’ del quale fanno parte i consiglieri Mario Robaldo (capogruppo), Alessandra Pavone e Giorgio Trucco.

Oltremodo significativa, quindi, la visita odierna del governatore dell'Emilia Romagna e candidato alla segreteria del Partito Democratico Stefano Bonaccini.

Nella sala conferenze dell'hotel Nazionale si sono dati appuntamento sostenitori e militanti del partito per incontrare uno dei leader nazionali, attualmente in corsa per la segreteria post Enrico Letta. Presente anche Claudio Burlando, al suo ritorno a Ponente dopo i 10 anni di presidenza regionale dal 2005 al 2015.

Chiamato in causa in merito alla difficile situazione del Partito Democratico locale Bonaccini ha commentato: “Non dobbiamo trovare nemici al nostro interno”.

“Ricordo quando da queste parti si vinse in tanti Comuni dove non si vinceva da tanti anni - ha dichiarato il presidente Stefano Bonaccini - mettiamoci in discussione e proviamo a rigenerare questo partito, per la prima volta da quando è nato il Partito Democratico sta vivendo un momento così difficile. Agli amici di M5S e Terzo Polo chiederei di fare un po' più di opposizione al governo invece che al Pd. Per noi non è un momento attrattivo e favorevole, non temo la sparizione del Pd, ma la sua irrilevanza. Sono ancora del tutto valide le ragioni per le quali il Pd è nato. Il pD deve riscoprire la sua vocazione maggioritaria, il contrario dell'autosufficienza. Il tema delle alleanze dovrebbe essere vissuto senza drammaticità. Abbiamo governato per un decennio anche quando non vincevamo e l'abbiamo pagata. Giorgia Meloni è stata premiata per essere stata l'unica forza politica coerente e sempre all'opposizione. Dovremo costruire le condizioni per un Pd ancora protagonista che sia un perno per il centrosinistra quando si tornerà a votare. Le alleanze verranno di conseguenza. Non dobbiamo escludere nessuno, agli amici del Terzo Polo e del M5S dico che se continueremo a perdere anche i loro elettori si stuferanno”.

“È venuta meno la funzione identitaria del nostro partito - ha dichiarato in apertura il segretario provinciale Christian Quesada - Stefano si è dato l'obiettivo di dare una unità al nostro partito e riportarlo nel posto che merita, rappresentare una comunità”.

Stefano Bonaccini è stato eletto per la prima volta nel 2014 e rieletto nel 2019. Prima di diventare Presidente della Regione, ha ricoperto diversi incarichi a livello locale e nazionale, tra cui quello di sindaco di Imola e di consigliere regionale in Emilia-Romagna.

Per lui si tratta della seconda partecipazione alle primarie del Partito Democratico dopo quella del 2017 quando fu sconfitto da Matteo Renzi.

In aggiornamento