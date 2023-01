Sanremo, cena Biancheri-Tommasini. Berrino: “Vedo molti ricorrere al civico come fosse la soluzione a tutti i problemi”

A poche ore dalla cena che ha visto sedere allo stesso tavolo l’attuale sindaco di Sanremo Alberto Biancheri e il suo contendente alle amministrative 2019 Sergio Tommasini, arriva il commento del senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino.

“In provincia di Imperia vedo chi non fa parte dei partiti di governo ricorrere al civico come fosse la soluzione a tutti i problemi e come se tutti i problemi fossero creati dalla politica - dichiara Berrino - a Sanremo siamo amministrati da 10 anni da una giunta che si professa civica anche se con componenti politiche al proprio interno e non mi pare che i problemi siano stati risolti. Penso che le liste civiche e le persone non impegnate in politica possano essere una risorsa per le amministrazioni a fianco di coalizioni partitiche e immagino per le elezioni di Sanremo un sindaco supportato dal centrodestra con liste civiche al suo fianco, ma con un percorso inverso, con l’apertura della politica al civico”.

“Prima delle elezioni c’è ancora il tempo per fare e disfare tutto - conclude Berrino - non vorrei che chi oggi fa passi avanti non arrivi poi stanco alle elezioni. Biancheri ha amministrato 9 anni con il Pd, l’ho sempre rispettato nel mio ruolo istituzionale, ma Fratelli d’Italia sta dove non c’è il Pd”.