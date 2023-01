Sanremo: i Lions hanno devoluto oltre 2mila euro grazie ai quadri donati dal GEF

Grazie al GEF - il Festival Mondiale di Creatività nella Scuola - il Lions Club Sanremo Host ha già devoluto quasi 2.200 Euro in beneficenza ed altre donazioni sono previste in futuro. "Il GEF - Il Festival Mondiale di Creatività nella Scuola, giunto quest’anno alla 24° edizione è l’evento annuale internazionale con migliaia di presenze alberghiere fra studenti ed accompagnatori, provenienti dall’Italia e dall’estero.



"...è una manifestazione unica perché raggruppa concorsi per partecipanti dai 5 ai 19 anni in svariate categorie: musica/canto, musical, danza, moda, ginnastica ritmica ed artistica, teatro, cinema, pittura ed iniziative per il sociale. Il concorso legato alla pittura si chiama EducArte" - ricordano dall'organizzazione.

“EducArte - spiega il Cav. Uff. Paolo Alberti, Fondatore e Presidente del GEF - è uno dei concorsi storici, da 17 edizioni nel segno di Modigliani, che richiede alle scuole partecipanti di presentare per il concorso delle tele di 1 metro per 1 metro, realizzate con colori acrilici, ogni anno con un tema diverso. Queste opere rimangono di proprietà del GEF che in seguito le offre ad Associazioni il cui ricavato dalla loro vendita, viene poi devoluto in beneficenza. Oltre 60 opere sono state donate in passato all’UNICEF, mentre le ultime sono state regalate quest’anno al Lions Club Sanremo Host”.

“Desidero ringraziare il Cav. Uff. Paolo Alberti - ha dichiarato Domenico Frattarola, Presidente pro tempore del Lions Club Sanremo Host - per il gentile dono che ha fatto al nostro Club, consistente in 23 dipinti realizzati dagli studenti che hanno partecipato al GEF, manifestazione di grande spessore artistico. Essendo la nostra Associazione al servizio delle persone bisognose, in occasione della serata degli auguri del nostro Distretto abbiamo organizzato una pesca di beneficenza offrendo alcuni dipinti, raccogliendo ben 1600 Euro. Abbiamo ripetuto un’altra serata offrendo altri dipinti, che sono stati particolarmente apprezzati, realizzando altri 560 Euro. Questi ricavati verranno resi disponibili per aiutare le famiglie bisognose della nostra città. - Conclude Frattarola - Prossimamente organizzeremo altri eventi con gli stessi scopi, utilizzando altri dipinti del GEF, che ci consentiranno di dare una mano a sempre più persone che hanno davvero bisogno”.