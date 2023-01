Sanremo: situazione parcheggi e igiene esterna dell'ospedale, la piccata segnalaziome con foto di un lettore

"Ritengo inaccettabile che un paziente che deve sottoporsi ad esami medici debba, ogni volta, avere problemi a parcheggiare la propria auto. Parcheggi che sono utilizzati (visto che da oramai anni sono incustoditi) in gran parte dagli abitanti dei vicini caseggiati. Sarebbe ora di rimetterli a pagamento. Un ammalato non può subire tutte le volte la perdita di mezze ore . Allego anche situazione odierna dell'entrata del nosocomio. Non ho parole. Balbo Rudy (Ospedaletti)".