Ventimiglia: scontro frontale tra due auto nella zona dell'autoporto, quattro feriti di cui uno grave (Foto)

Scontro frontale tra due automobili, questa notte intorno all’1.30 all’ingresso dell’autostrada vicino all’autoporto di Ventimiglia.

Una Fiat 600 con targa italiana e un’Audi targata Monaco si sono scontrate per cause ancora in via d’accertamento. Tre i feriti totali, dei quali uno (il conducente della 600 sulla quale viaggiavano in 4) trasportato in elicottero al Santa Corona, in codice rosso di massima gravità.

Gli altri feriti sono stati invece portati in ospedale a Sanremo, in codice giallo con lievi ferite ed escoriazioni su varie parti del corpo. I feriti hanno 24, 28, 46 e 54 anni, tutti uomini.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, le ambulanze di Croce Verde Intemelia, Azzurra di Vallecrosia e Rossa di Bordighera, insieme alla Polizia Stradale, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.