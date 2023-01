Frana tra Montalto e Badalucco: potrebbero volerci 500mila euro, intanto si pensa a una pista d'emergenza

La realizzazione di una pista d'emergenza sarà il primo step per portare fuori dall'isolamento famiglie e agriturismo isolate tra Montalto e Badalucco. La ditta oggi ha iniziato i primi interventi nell'area della frana scesa il 1° gennaio.

Il sindaco di Montalto Carpasio, Mariano Bianchi sta seguendo da vicino la situazione e assicura che il Comune è pronto a impegnare 50mila euro di finanziamento. Una somma che come ci ha confermato lo stesso primo cittadino, non è sufficiente a risolvere il problema. Il conto finale è in via di definizione ma appare chiaro già da ora che senza l'intervento di Regione Liguria, sarà difficile ripristinare la viabilità. Solo i costi di smaltimento per portare via il materiale potrebbero far lievitare la somma necessaria a circa 500mila euro.

Con questi presupposti appare chiaro che il lavoro rischia di diventare un'impresa titanica per le casse di un piccolo borgo come Montalto Carpasio. Un aspetto che rende incerti i tempi per la messa in sicurezza e la successiva riapertura. Con questo primo impegno economico intanto il Comune cercherà di creare questo passaggio utile a far transitare i mezzi di soccorso. Un modo anche per dare una sicurezza alle persone rimaste isolate: 7 tra Montalto e Badalucco, oltre naturalmente all'agriturismo "Il Poggio di Marò".