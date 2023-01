Sanremo, conto alla rovescia per i lavori a La Vesca: imminente l’annuncio di Comune, Anas e Regione

Anche se con qualche giorno di ritardo rispetto a quanto annunciato ai nostri microfoni dall’assessore Massimo Donzella, sembra che il progetto per la messa in sicurezza a La Vesca sia pronto per partire. O, almeno, per essere annunciato.

Comune di Sanremo, Anas e Regione Liguria starebbero lavorando insieme per organizzare una imminente conferenza stampa per rendere pubblici i dettagli dei primi interventi previsti con la spesa di 1,6 milioni di euro. I lavori sono stati affidati a metà novembre a una ditta genovese e riguarderanno le opere di drenaggio del terreno per poi concentrarsi sulla scogliera a protezione della costa per moderare il fenomeno dell’erosione marina.

In seconda battuta sarà Anas a intervenire per i lavori sui 180 metri di muro di contenimento per una spesa di circa 9 milioni di euro. In totale tra Comune, Anas, Regione Liguria e fondi PNRR a La Vesca saranno in vestiti circa 13 milioni di euro.

Da oltre un secolo interessata da un continuo movimento franoso. Le conseguenze e i relativi pericoli sono sotto gli occhi di tutti nell’immagine del muro e della strada letteralmente squarciati dai continui movimento del terreno verso il mare. Ne sono prova costante anche le diverse fughe di gas provocate dai movimenti sotterranei che hanno nel tempo spezzato le tubazioni.

A giorni, quindi, si conosceranno i programmi di Comune, Anas e Regione per risolvere un problema che La Vesca si trascina da oltre un secolo.